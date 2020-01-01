Съедобные цветы от Росарио Гамбоа

Посетители кондитерской Canela Bakery, которая находится в Гейтерсбурге (США, недалеко от Вашингтона), могут отведать необычный и очень красивый десерт. А если точнее – то съедобные цветы.

Специально для приготовления этого десерта Росарио Гамбоа (Rosario Gamboa) (совладелица кондитерской) прошла обучение мастерству приготовления желатиновых цветков.

Для приготовления этого десерта используется желатин, пищевой краситель, ароматизаторы, сгущенное молоко. Эта смесь впрыскивается специальными иглами в небольшие полукруглые мисочки, в которых только что приготовили прозрачный желатин. Вся работа проводится в «перевернутом виде». Для этой работы требуется опыт и мастерство, т.к. переделать не получится (смесь быстро застывает). В качестве материалов Гамбоа использует продукцию мексиканской желатиновой компании Duche (желатин, красители и ароматизаторы), т.к. качество изделий данной компании очень высокое. Если возникает необходимость размягчить желатин – то Гамбоа разогревает смесь для изготовления цветов в микроволновке. Таким образом, процесс приготовления такого шедевра занимает около 10 минут. Такой десерт может храниться в холодильнике неделями, а покупатели могу заказать интересующий их цвет, аромат и подсластитель. Стоимость съедобных цветков составляет около $3,50.